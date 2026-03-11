  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Wohnquartier A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Tel-Aviv, Israel
$5,80M
Wohnquartier A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
ID: 34652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 9

Über den Komplex

ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 Parkplätze Mamad (Sicherer Raum) Sehr ruhig Vier Luftexpositionen ??? Preis: 18,5 Millionen ILS Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$2,727
Wohnviertel Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$16,30M
Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra’anana, Israel
von
$4,04M
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,24M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Andere Komplexe
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Herzlia, Israel
von
$874,665
Wohnung von 4 Zimmern in der Nähe der Reichmann Universität. Miklat im Gebäude. Sitzen auf einer sehr angenehmen Straße. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen. Sehr viel zu mieten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,50M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Exceptionnel
Wohnviertel Exceptionnel
Wohnviertel Exceptionnel
Wohnviertel Exceptionnel
Wohnviertel Exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Exceptionnel
Wohnviertel Exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$554,895
AUSSCHUSS Blick auf das Meer Erste Linie zum Meer kleines Gebäude von 3 Etagen Ferienwohnung 3 Zimmer 60m2 + 20m2 Terrasse sehr gutes Produkt für eine Alya gegenüber dem Meer oder Investitionen in lange thermische oder rbnb
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
