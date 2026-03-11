  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Wohnquartier Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M

3
ID: 34388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yosef Eliyahu, 5

Über den Komplex

Français Français
Neu im Verkauf ausschließlich Im Herzen der Stadt, ruhige und charmante Straße in der Nähe der Theater 12 Yosef Eliyahu Street Wohnung von 111 m2, 1. Stock mit Aufzug komplett renoviert Dreifache Exposition (Ost, West und Süd) Umgeben von Grün

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
