  4. Wohnquartier Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
;
16
ID: 34197
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Reding, 26

Über den Komplex

Außergewöhnliche Wohnung von 289 m2 mit einer Terrasse von 34 m2, befindet sich in einem der gefragtesten Wohnkomplexe von Ramat Aviv HaHadasha. Dieses Anwesen bietet einen offenen Blick auf das Meer aus der 6. Etage und eine dreifache Exposition. Der Raum umfasst ein großes, freundliches Wohnzimmer, sechs Schlafzimmer, darunter vier luxuriöse Suiten, eine voll ausgestattete Küche mit zentraler Insel, einen Waschraum, zwei Abstellplätze und vier Parkplätze. Der Prestige-Komplex wird mit seinen High-End-Services verführen: 24/7 Sicherheit, beeindruckende Eingangshalle, komplettes Fitnesscenter, Wohnraum und raffinierte Landschaftsumgebungen – Kombination von Komfort, Stil und Ruhe.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Aschdod, Israel
von
$984,390
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren. Sonderangebote und Zahlungsbedingungen : 4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000 Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrass…
