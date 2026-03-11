  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Projet immobilier

Wohnquartier Projet immobilier

Aschkelon, Israel
von
$532,637
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34685
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur. Im Erdgeschoss befindet sich eine luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Akzenten, die das Projekt charakterisieren, das auch große Parkplätze und Stauräume umfasst. Das Projekt liegt nur einen kurzen Spaziergang von einem lebhaften Einkaufszentrum, einem High-Tech-Park und Bahnhof entfernt und ist von Grünflächen und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen umgeben. Es ist die perfekte Kombination zwischen ländlicher Ruhe und urbanem Lebensstil. Von 1699000 nis für eine 3p

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$627,000
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Wohnviertel Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Wohnung von 3 Zimmern mit mamad . Ramat Aviv in der neuen Nachbarschaft von lamed haradach . Geglaste Buchten im Winkel viel Licht.. In der Nähe der neuen Strandpromenade und Strände. Ausgezeichnete Investition
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Ein dreiteiliger jardin rez avec bei jardin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen