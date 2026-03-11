Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern.
Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt, und renommierte Bildungseinrichtungen. Tramway in Vorfreude.
2 Lifte pro Etage inklusive eines von chabat und Parkplatz
Beginn 2027
Neueste Wohnungen zum Verkauf:
3 Zimmer Garten Erdgeschoss 60m2 und 71m2 Garten
Exposition: Nord/Ost
Preis: 3,950,000 sh
3 Zimmer Erdgeschoss Garten 85m2 und 26,5m2 Garten
Ausstellung: Nordost
Preis: 4.200.000 sh
4 Zimmer 6. Stock, 104m2 und 9m2 Terrasse, von denen ein Teil soccah ist
Nordostausstellung
Preis: 4.200.000 sh
4 Zimmer Erdgeschoss 116m2 und 121m2 Garten
Preis: 6.110.000 sh
5 Zimmer Erdgeschoss, 137m2 und 27m2 Garten
Preis: 7.900.000 sh
5 Zimmer 5. Stock, 123m2 mit 17m2 Terrasse inklusive Soccah-Teil, schöne Aussicht,
Ausstellung: Nordost
Preis 5.200.000 sh
Penthouses 6 Zimmer
Alle Penthouses sind Duplex 137m2 mit 18m2 Terrasse
Preis 7.700.000 sh
Zahlung: 20%/80%
Andere mögliche Zahlungsmittel auf Anfrage
Betrifft: Preise können variieren
Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren 2% plus Maam (tva)
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen