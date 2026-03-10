  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam cote mer

Wohnquartier Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
$850,526
ID: 34795
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

