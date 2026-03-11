  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Neuf

Wohnquartier Neuf

Aschkelon, Israel
von
$558,030
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34693
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3 Stück im neuen Stadtteil Ayain

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
von
$7,84M
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Neuf
Aschkelon, Israel
von
$558,030
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Sehr selten!!!! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen