Wohnquartier Holyland golden heights

oder **Projektpräsentation – Achat Holyland Grouping, Jerusalem* *
Im Herzen des gesuchten Viertels **Holyland in Jerusalem* bietet dieses neue Wohnprojekt eine seltene Gelegenheit, eine Wohnung in einer modernen, grünen Umgebung zu erwerben und perfekt mit den Hauptachsen der Stadt verbunden. Entwickelt, um Komfort, Lebensqualität und Haltbarkeit zu bieten, besteht das Gebäude aus einem **Garten und drei Etagen**, für insgesamt **12 geräumige Apartments*, von **3 Zimmer bis 4 Zimmer*.
Jedes Gehäuse hat ein ordentliches Design, optimierte Räume und eine schöne Helligkeit. Die Apartments sind mit ** großzügigen Terrassen* ausgestattet, während der Grundgarten ** private Gärten** genießen, ideal für Familien oder diejenigen, die eine ruhige und grüne Wohnumgebung suchen.
Das Projekt umfasst auch einen **-Parkplatz**, der täglich Komfort und Sicherheit gewährleistet, sowie einen Baustandard, der modernen Anforderungen an Isolierung, Haltbarkeit und Materialqualität entspricht.
**Die Lebensdauer ist für 36 Monate* geplant, so dass die Käufer ihre Installation oder Investition ruhig planen können.
Diese Kaufgruppe stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, sich in einem der beliebtesten Stadtteile in Jerusalem zu einem menschenwürdigen Immobilienprojekt zu beteiligen und gleichzeitig vorteilhafte Bedingungen und ein außergewöhnliches Lebensumfeld zu genießen.
Unsere Agentur steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung
Jerusalem, Israel
