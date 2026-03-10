  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Holyland golden heights

Wohnquartier Holyland golden heights

Jerusalem, Israel
von
$1,22M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34896
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
oder **Projektpräsentation – Achat Holyland Grouping, Jerusalem* * Im Herzen des gesuchten Viertels **Holyland in Jerusalem* bietet dieses neue Wohnprojekt eine seltene Gelegenheit, eine Wohnung in einer modernen, grünen Umgebung zu erwerben und perfekt mit den Hauptachsen der Stadt verbunden. Entwickelt, um Komfort, Lebensqualität und Haltbarkeit zu bieten, besteht das Gebäude aus einem **Garten und drei Etagen**, für insgesamt **12 geräumige Apartments*, von **3 Zimmer bis 4 Zimmer*. Jedes Gehäuse hat ein ordentliches Design, optimierte Räume und eine schöne Helligkeit. Die Apartments sind mit ** großzügigen Terrassen* ausgestattet, während der Grundgarten ** private Gärten** genießen, ideal für Familien oder diejenigen, die eine ruhige und grüne Wohnumgebung suchen. Das Projekt umfasst auch einen **-Parkplatz**, der täglich Komfort und Sicherheit gewährleistet, sowie einen Baustandard, der modernen Anforderungen an Isolierung, Haltbarkeit und Materialqualität entspricht. **Die Lebensdauer ist für 36 Monate* geplant, so dass die Käufer ihre Installation oder Investition ruhig planen können. Diese Kaufgruppe stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, sich in einem der beliebtesten Stadtteile in Jerusalem zu einem menschenwürdigen Immobilienprojekt zu beteiligen und gleichzeitig vorteilhafte Bedingungen und ein außergewöhnliches Lebensumfeld zu genießen. Unsere Agentur steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Holyland golden heights
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Geb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$332,310
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen