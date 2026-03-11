  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
;
2
ID: 34418
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Terrassen und Privatparkplatz für einige. Die Architektur unterschrieb Yaniv Prado, kombiniert zeitgenössisches Design und Authentizität der Seele des Avivian. Bau im laufenden

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$758,670
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,555
Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte…
Aschdod, Israel
von
$924,825
Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge einschließlich eines der Shabbat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu im Verkauf ausschließlich Im Herzen der Stadt, ruhige und charmante Straße in der Nähe der Theater 12 Yosef Eliyahu Street Wohnung von 111 m2, 1. Stock mit Aufzug komplett renoviert Dreifache Exposition (Ost, West und Süd) Umgeben von Grün
