  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Bat Yam, Israel
$1,53M
5
ID: 34864
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Komemiyut

Über den Komplex

Wohnung zum Verkauf in der renommierten NAVE Turm in Bat Yam. Dieses Apartment befindet sich im 37. Stock und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf Herzliya, die Küste und die Berge von Jerusalem. Diese geräumige und prächtige 5-Zimmer-Wohnung (140 m2 Wohnfläche + 20 m2 Balkon) wurde von einem Architekten entworfen. Es umfasst 3 Toiletten, 2 Bäder, eine Waschküche, 2 private Parkplätze, einen Keller und ist nach Norden, Westen und Osten ausgerichtet. Die Residenz ist rund um die Uhr gesichert und bietet einen High-End-Fitnessraum, einen privaten Garten und viele Parkplätze in der Nähe.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
