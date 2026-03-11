  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Top affaire

Wohnquartier Top affaire

Jerusalem, Israel
von
$1,30M
;
Wohnquartier Top affaire
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34052
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichneter Deal in einem neuen Gebäude In der Nähe der leichten Straßenbahn, mit herrlichem Blick Schöne Terrasse In der Nähe aller Geschäfte Eine Gelegenheit, nicht zu verpassen!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$884,070
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$971,850
Sie sehen gerade
Wohnquartier Top affaire
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Quartier neot ashkelon 3 stücke renovieren ein saisir
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,665
Nitza Street, Netanya Diese Wohnung ist ideal für Liebhaber des Meeres, nur wenige Schritte von der schönen Wanderung von Netanya entfernt. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten und dem Strand. Details zum Apartment : HaTerrassa Gebäude, gegenüber dem Meer Luxusgebäude mit 3 Auf…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Im Herzen des gesuchten Stadtteils Rasco in Jerusalem, entdecken Sie diese schöne Wohnung von 67 m2, befindet sich im 1. Stock eines Gebäudes komplett renoviert nach TAMA mit Aufzug von Shabbat. Das helle Wohnzimmer mit halb getrennter Küche öffnet direkt auf einen schönen umzäunten Garten v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen