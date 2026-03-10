  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bien agence

Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$548,625
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34782
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
??? Verkaufen in Ashkelon – Superb 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim!?????????? ?? 8. Etage???? Unbefugte Sicht????️ Geräumig und hell Eine tolle Gelegenheit in einer der gefragtesten Viertel der Stadt! ✅ 4 Stück gut angeordnet ✅ Hoher Stock mit offenem und beruhigendem Blick ✅ Neubau, sauber und gepflegt ✅ Ausgezeichnete Belüftung und natürliches Licht in der gesamten Wohnung ✅ Zentrale und bequeme Lage im Stadtteil Agamim ?? Attraktive Preis: 1.750.000 ?? Für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren: ANHANG

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,24M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Am gefragtesten Standort Kiryat Yovel – an der Grenze von Ramat Denya und Ramat Sharet, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnlinie, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Malha, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. In einem kürzlichen Gebäude nach der Bewehrung (Tama 38), mit …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
* Charmante kleine 2 Zimmer * 40m2 mit mamad * Modernes und gepflegtes Gebäude * Tiefgarage * Strand schließen und Marina de Tel Aviv
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$805,695
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen