  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
;
10
ID: 34466
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lefin, 16

Über den Komplex

Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 im 1. Stock mit offenem Blick (keine Schrauben möglich) Neubau (Gidi Bar Orian). Eggersmann Küche. Klimaanlage Fujitsu VRF. Mechanische Parkplätze (obere Plattform). Keller ~5 m2. Exposition gegenüber Süd/West Neue Wohnung vor Verkauf Aktualisierter Preis: 4.650.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Sehr schönes Haus mit Pool im Stadtzentrum von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. sehr großer Keller .450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz.
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte…
