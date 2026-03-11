  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Wohnquartier Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalem, Israel
von
$2,665
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34524
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaUman, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der dynamischen Nachbarschaft von Talpiot, im Herzen des Geschäftszentrums von Jerusalem, entdecken Sie moderne Büros von 180 m2, unterteilt in 7 unabhängige Arbeitsräume und einen großen Tagungsraum. Diese Zimmer befinden sich im 1. Stock mit Aufzug und verfügen über einen eigenen Balkon. Ideal für ein Unternehmen auf der Suche nach einem Funktionsraum, sofort betriebsbereit und in der Nähe der Hauptstraßen. Sofort verfügbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Alle anzeigen Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
von
$7,84M
Villa Tehila ist ein unverwechselbares und voll funktionsfähiges Boutique-Hotel, das sich ideal im Herzen des historischen Dorfes Rosh Pina befindet, einem der beliebtesten und bezauberndsten Reiseziele im Norden Israels. Das Anwesen kombiniert ein intimes und romantisches Gastfreundschaftse…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,24M
Zum Verkauf – Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in Marina d Dieses Apartment am Strand liegt in einer der begehrtesten Lagen der Stadt und bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Komplett geschmackvoll renoviert wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es verfügt über einen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen