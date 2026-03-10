  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$529,815
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
neue Wohnung, nettes Geschäft

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$395,010
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$332,310
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Chadera, Israel
von
$954,608
BZH Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen Terrasse? Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine prächtige Wohnung, die von einem Architekten, im Stadtzentrum, rue Tarna, im High-End-Projekt VIVA, vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre in Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen