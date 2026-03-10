  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Spacieux

Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
von
$3,07M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34863
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yehuda, 22

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Komplex im Herzen von Baka, Yehuda Street. Duplex 5 Zimmer 126 m2 + 3 Zimmer 68 m2 + Studio/Angebot 24 m2 Geräumige Balkone, Parkplatz, Klimaanlage, 3 Luftrichtungen

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,19M
Villa in barnea 5 Zimmer mit Keller Wohngrundstück 420 m2
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber dem Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$759,266
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen