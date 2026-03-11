Wohnquartier A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV
Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!!
Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltenem Stil, im 5. Stock mit Aufzug.
Hauptmerkmale:
135 m2 Innenraum
46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2)
Inklusive Keller
Parkmöglichkeit
Erste Ebene:
Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche
3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2
Zweites unabhängiges Badezimmer
Karten in allen Räumen integriert
Ein Zimmer ist ein Mamad (Safe Zimmer)
Oberstufe:
Mehrzweckraum (Sekundarbereich, Schreibtisch oder Leseecke)
Badezimmer mit WC
Zugang zu einer außergewöhnlichen Dachterrasse von 40 m2 mit Außenküche & integriertem Grill
Genehmigung für Jacuzzi oder Schwimmbad
Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre
Gebäude und Ausstattung :
High-End Materialien
Moderne Boutique-Gebäude mit wenigen Wohnungen
Kosten:
Preis: IL 9,900,000
Preis pro m2 :
Eigentumsgebühren : 900 NIS / Monat
Kommunale Steuern (Arnona): NIS 1.800 / 2 Monate
Die Zukunft des Königs George Street:
Ein großer grüner Boulevard ist direkt vor dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird einen ungehinderten Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion haben.
Darüber hinaus wird Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) bald zu einem großen Transport-Hub, der von der Purple Line und M2 U-Bahn-Linie serviert wird, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – die Verbesserung seiner Zugänglichkeit und langfristigen Wert.
??? Eine einmalige Gelegenheit!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen