  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A 50 m du bord de mer

Wohnquartier A 50 m du bord de mer

Aschkelon, Israel
von
$391,875
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34745
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
am Yachthafen von Ashkelon, im Ferreron-Gebäude, 50 Meter vom Meer entfernt, Ferienwohnung 2 Zimmer mit Pool sehr gutes Produkt für Investitionen oder Bodenfuß

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$312,873
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,84M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A 50 m du bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Ausgezeichnet renovierte 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv Selten auf dem Markt bietet diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage mit High-End-Services. Details zum Objekt: Baufläche: 120 m2 4 geräumige Zimmer 1. Stock mit Aufzug Highlights: Großes helles Wohnzimmer Geräumige Zimmer u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$931,095
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen