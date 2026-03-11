Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam.
Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden.
In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Busse, die ganz Israel bedienen, einfachen Zugang zu Autobahnen Cafes, Restaurants, Supermärkten und Heimausrüstung und all dies am Fuße des Projekts
Projektmerkmale
Sehr schöne Doppel-Lobby von einem Architekten für maximale Privatsphäre der Besitzer dekoriert.
Im Fitnessraum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer
Drei Pädagogen einschließlich Shabbat
Ein klarer Blick aus den ersten Etagen.
Projekt mit Bankgarantie
Möglichkeit der 20%-Finanzierung im Vertrag und 80% bei der Handhabung über die Schlüssel
Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz verkauft.
Hoher Standardservice
Merkmale der Wohnung
Fliesen durch das Haus 80x80
Zubereitung für Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Mischarmaturen
Qualität Innentüren
Anpassbare Küche
Elektrische Jalousien durch das Haus
Mehrere Wohnungen zum Verkauf
3 Zimmer Oberfläche 79 m2 + 12 m2 Terrasse
4 Zimmer Oberfläche 102 m2 +12 m2 Terrasse
5 Zimmer Oberfläche 122 m2 + 20 m2 Terrasse
Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
