  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Exceptionnel rare

Ra’anana, Israel
von
$2,47M
;
8
ID: 34362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

Über den Komplex

Français Français
Schöne Einzelfuß Penthouse. Halten Sie es beschäftigt. Sehr investiert. Sechs Stücke inklusive Mamad. 2 sehr schöne Terrasse von 120 m2 aus dem Wohnzimmer und die andere von 33 m2 aus der Küche. 2 Parkplätze ein großer Keller. um absolut zu sehen.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
