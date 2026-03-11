  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Netanja, Israel
von
$987,525
;
6
ID: 34238
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale Das AGENCIS präsentiert Ihnen ein Boutique-Gebäude mit zeitgenössischer Architektur mit einer hochleistungsfähigen Doppellobby, die vom Architekten dekoriert wird 2 Aufzüge inklusive chabbatic, Tiefgarage Weiße Aluminiumbeschichtung Jede Wohnung ist mit einem Parkplatz verkauft Apartment verfügt über 4 Zimmer Wohnung Küste Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2 4 Zimmer Wohnung Fassade Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2 4 Zimmer Wohnung Fassade Fläche von 115 m2 plus eine Terrasse von 14m2 5 Zimmer Wohnung Küste Fläche von 126 m2 plus eine Terrasse von 13,4 m2 Sehr luxuriöser Innenservice Keramik Granitfliesen 80/80 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Für alle Besuche kontaktieren Sie mich bitte.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$987,525
