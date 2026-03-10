  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble

Wohnquartier Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble

Aschkelon, Israel
von
$617,595
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34766
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    David Ben Gurion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
in sehr neuer Gebäude mit Jacuzzi, Sauna, Empfangsraum und Kindergarten, Super 4 Zimmer von 100m2core von Innenarchitekten mit sehr schönem Meerblick, verkauft komplett möbliert, sofortiger Eingang.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,79M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,80M
Perfekter Plan und sehr großzügig 5 Stück – 135 m2 Badezimmer Kinder In der Master-Suite: Duschbad + Ankleidezimmer Komplett renovierte High-End Küche 3 Toiletten Sommerküche mit Grill und Weinkeller auf der Terrasse 4 Terrassen – insgesamt 60 m2 mit offenem Meerblick Parken in Tabou Sichere…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Die Seltene Perle! City Apartment 4 Zimmer neu, Residenz mit Schwimmbad Dimri, 140m2 + 20m2 Terrasse + 10m2 Balkon, Keller, Parkplatz, Klimaanlage, 21. Stock Süd. Nie gelebt, sofort frei
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen