  2. Israel
  3. Jerusalem
  A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$909,150

12
ID: 34515
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kore HaDorot, 3

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf in Arnona, nach Wohngebiet von Jerusalem gesucht, 65 m2 Wohnung bietet ausgezeichnete Lebensqualität, ideal für eine Familie mit jungen Kindern oder für eine sichere Immobilieninvestition. Das Hotel liegt im 2. Stock ohne Aufzug, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf eine Soccah Terrasse von 10 m2, zwei schöne Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer ohne Fenster, die als Büro oder extra Schlafzimmer verwendet werden kann. In der Nähe von Schulen, Parks, Synagogen und Tsomet HaBankim Einkaufszentrum genießt die Wohnung eine ruhige und praktische Umgebung. Das Gebäude verfügt über eine gute miklat im Erdgeschoss. Wohnung hell, ruhig, in geeignetem Zustand und sofort verfügbar. Attraktiver Preis: 2 950 000 Jeder ernsthafte Vorschlag wird mit größter Aufmerksamkeit untersucht.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
