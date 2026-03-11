Wohnquartier A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zum Verkauf in Arnona, nach Wohngebiet von Jerusalem gesucht, 65 m2 Wohnung bietet ausgezeichnete Lebensqualität, ideal für eine Familie mit jungen Kindern oder für eine sichere Immobilieninvestition. Das Hotel liegt im 2. Stock ohne Aufzug, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf eine Soccah Terrasse von 10 m2, zwei schöne Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer ohne Fenster, die als Büro oder extra Schlafzimmer verwendet werden kann. In der Nähe von Schulen, Parks, Synagogen und Tsomet HaBankim Einkaufszentrum genießt die Wohnung eine ruhige und praktische Umgebung. Das Gebäude verfügt über eine gute miklat im Erdgeschoss. Wohnung hell, ruhig, in geeignetem Zustand und sofort verfügbar.
Attraktiver Preis: 2 950 000 Jeder ernsthafte Vorschlag wird mit größter Aufmerksamkeit untersucht.
