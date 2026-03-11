  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Wohnquartier Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Jerusalem, Israel
von
$43,89M
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34061
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Misgav Ladach

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Diese Ankündigung stellt eine bemerkenswerte Gelegenheit dar, zwei unabhängige Immobilien im historischen jüdischen Viertel von Jerusalem zu erwerben, nur 600 Meter von der Lamentation Wall entfernt. Diese Residenzen bieten einen außergewöhnlichen Blick auf die Altstadt und Har HaBait, die Exklusivität und Panorama-Schönheit kombinieren. Eines der Gebäude ist eine historische Struktur aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die das architektonische Erbe der Region verkörpert. Das zweite Gebäude beherbergt eine aktive Jahiva und verfügt über zwei Apartments mit jeweils einer Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Altstadt. Diese Eigenschaften sind echte Edelsteine auf dem Immobilienmarkt. Objekt 1: Viergeschossiges Gebäude Dieses kürzlich renovierte Gebäude voller Geschichte und Kultur ist eine heilige Säule für die jüdische Gemeinde. Auf vier Etagen gelegen und von einer spektakulären Dachterrasse mit Panoramablick auf die Altstadt, Har HaBait und die Jordan Mountains gekrönt, wird diese Unterkunft derzeit als Yeshiva genutzt und umfasst zwei separate Apartments. Sein vielseitiges Design ermöglicht den kontinuierlichen Einsatz als Bildungseinrichtung oder Anpassung für private Wohnzwecke. Die Innenräume zeichnen sich durch ihr geräumiges Layout, reichlich natürliches Licht und außergewöhnliche Oberflächen aus, so dass es eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Fusion zwischen Tradition und Moderne suchen. Hauptmerkmale: Erdgeschoss und Keller: – Gesamtfläche: ca. 345 m2 – Inklusive 12 Stück – 5 Gästetoiletten Zweistöckige Wohnung mit privater Dachterrasse: – Innenraum: ca. 199 m2 – Dachterrasse: ca. 166 m2 – Arrangement: Wohnzimmer, 5 Schlafzimmer (davon 2 Hauptsuiten) und 4 komplette Badezimmer – Zusätzliche Vorteile: Fußbodenheizung, leichte Brunnen und Panoramablick Wohnung mit Balkon und Zugang zur Dachterrasse : – Innenraum: ca. 98 m2 – Balkon: ca. 62,7 m2 – Arrangement: Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer (einschließlich einer Master-Suite) und 2 Badezimmer Objekt 2: Historisches zweistöckiges Gebäude Dieses historische zweistöckige Gebäude am Rande des jüdischen Viertels ist ein bemerkenswertes Anwesen mit einer reichen Geschichte. Mit einer Baufläche von ca. 550 m2 verfügt es auch über ein privates Dach von ca. 315 m2 mit herrlichem Blick auf die Altstadt und die umliegenden Berge von Jerusalem. Diese Unterkunft liegt nur 500 m von der Wall of Lamentations entfernt und bietet eine privilegierte Lage. Das Gebäude verfügt über 15 Zimmer, darunter 13 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und eine Industrieküche, die ihm eine große Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen gibt. Seine historische Bedeutung stammt aus der Gründung 1854 als Krankenhaus "Rothschild", gegründet von Baron James Mayer Rothschild. Nachdem sie als Krankenhaus für mehr als ein Jahrhundert diente, wurde es das Eigentum der Gesellschaft "Misgav Le Zurzeit als Herberge genutzt, bietet diese Unterkunft Potenzial für private und kommerzielle Wohnnutzung, bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen einzigartigen und historischen Raum in Jerusalem suchen. Die Eigenschaften können entweder als Komplettset oder separat erworben werden. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu Preisen einzelner Eigenschaften. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$811,965
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Alle anzeigen Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Die Wohnung befindet sich am Eingang zum Givat Mordechai, am Herzog Boulevard, in der Nähe von Emek Hatsvaim und dem Botanischen Garten. Es befindet sich auch am Fuße der neuen Straßenbahnstation, Kindergarten und Geschäfte. Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 95 m2 beschriftet ,…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Netanja, Israel
von
$627,000
Schöne 2 Zimmer ( 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Terrasse Soukka. West. Schöne Meerblick. Ideal für Bodenfüße oder Investitionen. Parkplatz und Keller. sofort verfügbar. Einschließlich Mamad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,... Lieferbar Mai 2029 3 Zimmer 80m2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen