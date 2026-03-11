Wohnquartier Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Diese Ankündigung stellt eine bemerkenswerte Gelegenheit dar, zwei unabhängige Immobilien im historischen jüdischen Viertel von Jerusalem zu erwerben, nur 600 Meter von der Lamentation Wall entfernt. Diese Residenzen bieten einen außergewöhnlichen Blick auf die Altstadt und Har HaBait, die Exklusivität und Panorama-Schönheit kombinieren. Eines der Gebäude ist eine historische Struktur aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die das architektonische Erbe der Region verkörpert. Das zweite Gebäude beherbergt eine aktive Jahiva und verfügt über zwei Apartments mit jeweils einer Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Altstadt. Diese Eigenschaften sind echte Edelsteine auf dem Immobilienmarkt. Objekt 1: Viergeschossiges Gebäude Dieses kürzlich renovierte Gebäude voller Geschichte und Kultur ist eine heilige Säule für die jüdische Gemeinde. Auf vier Etagen gelegen und von einer spektakulären Dachterrasse mit Panoramablick auf die Altstadt, Har HaBait und die Jordan Mountains gekrönt, wird diese Unterkunft derzeit als Yeshiva genutzt und umfasst zwei separate Apartments. Sein vielseitiges Design ermöglicht den kontinuierlichen Einsatz als Bildungseinrichtung oder Anpassung für private Wohnzwecke. Die Innenräume zeichnen sich durch ihr geräumiges Layout, reichlich natürliches Licht und außergewöhnliche Oberflächen aus, so dass es eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Fusion zwischen Tradition und Moderne suchen. Hauptmerkmale: Erdgeschoss und Keller: – Gesamtfläche: ca. 345 m2 – Inklusive 12 Stück – 5 Gästetoiletten Zweistöckige Wohnung mit privater Dachterrasse: – Innenraum: ca. 199 m2 – Dachterrasse: ca. 166 m2 – Arrangement: Wohnzimmer, 5 Schlafzimmer (davon 2 Hauptsuiten) und 4 komplette Badezimmer – Zusätzliche Vorteile: Fußbodenheizung, leichte Brunnen und Panoramablick Wohnung mit Balkon und Zugang zur Dachterrasse : – Innenraum: ca. 98 m2 – Balkon: ca. 62,7 m2 – Arrangement: Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer (einschließlich einer Master-Suite) und 2 Badezimmer Objekt 2: Historisches zweistöckiges Gebäude Dieses historische zweistöckige Gebäude am Rande des jüdischen Viertels ist ein bemerkenswertes Anwesen mit einer reichen Geschichte. Mit einer Baufläche von ca. 550 m2 verfügt es auch über ein privates Dach von ca. 315 m2 mit herrlichem Blick auf die Altstadt und die umliegenden Berge von Jerusalem. Diese Unterkunft liegt nur 500 m von der Wall of Lamentations entfernt und bietet eine privilegierte Lage. Das Gebäude verfügt über 15 Zimmer, darunter 13 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und eine Industrieküche, die ihm eine große Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen gibt. Seine historische Bedeutung stammt aus der Gründung 1854 als Krankenhaus "Rothschild", gegründet von Baron James Mayer Rothschild. Nachdem sie als Krankenhaus für mehr als ein Jahrhundert diente, wurde es das Eigentum der Gesellschaft "Misgav Le Zurzeit als Herberge genutzt, bietet diese Unterkunft Potenzial für private und kommerzielle Wohnnutzung, bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen einzigartigen und historischen Raum in Jerusalem suchen. Die Eigenschaften können entweder als Komplettset oder separat erworben werden. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu Preisen einzelner Eigenschaften. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.