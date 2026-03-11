  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
10
ID: 34375
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bilu, 36

Über den Komplex

Exklusiver Verkauf An 36 rue Bilu (Lunz Ecke), in der gesuchten Innenstadt In einem schönen Gebäude erhalten (vor etwa 4 Jahren) Studio mit Zwischengeschoss Einzigartig! Sehr hohe Decken Fläche: 46 m2 plus Zwischengeschoss von 17 m2. Erdgeschoss: Küche, Bad und Bad. Das Zwischengeschoss verfügt über einen Kleiderschrank und einen Raum für Waschmaschine, Trockner und elektrischen Heizkörper. Die Wohnung ist renoviert, hell und komfortabel! Elektrische Fenster

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Wohnquartier Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Jerusalem, Israel
von
$15,68M
Authentisches arabisches Haus 720/1000 m2, viel Charakter, Garten, Terrasse, hohe Kuppeldecken, riesiges Land, herrlicher Dachblick, 8 private Parkplätze
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Zum Verkauf, eine renovierte und helle 3-Zimmer-Wohnung, ideal auf der dritten Meerlinie gelegen, in einem renovierten Gebäude. Die Immobilie ist sehr gepflegt, ideal für Investitionen oder Wohnen. Eigenschaften der Immobilie: Einbaufläche: 72 m2 Balkon : 10 m2 Gelegen im 2. Stock mit Aufzu…
Bet Schemesch, Israel
von
$1,57M
Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas…
