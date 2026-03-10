Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Ausgezeichnet renovierte 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv
Selten auf dem Markt bietet diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage mit High-End-Services.
Details zum Objekt:
Baufläche: 120 m2
4 geräumige Zimmer
1. Stock mit Aufzug
Highlights:
Großes helles Wohnzimmer
Geräumige Zimmer und optimiertes Layout
Moderne Küche
Komfortable Deckenhöhe
Wartungsgebäude mit sicherem Eingang
Premium-Viertel, ideal für Wohnen oder Investitionen
Ort:
Ben Yehuda und Ben Gurion Boulevard Ecke
Nur wenige Gehminuten vom Meer, der Promenade und dem Gordon Pool
In der Nähe von Dizengoff: Cafés, Restaurants, Supermärkte, Geschäfte und Bars
Nahe beim Transport, Radwege und Grünflächen
Straßenbahn bald betriebsbereit auf der Straße funktioniert fast abgeschlossen
Ruhige Nachbarschaft während im Herzen des dynamischen Stadtlebens
