  Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
;
9
ID: 34907
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

Ausgezeichnet renovierte 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv Selten auf dem Markt bietet diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage mit High-End-Services. Details zum Objekt: Baufläche: 120 m2 4 geräumige Zimmer 1. Stock mit Aufzug Highlights: Großes helles Wohnzimmer Geräumige Zimmer und optimiertes Layout Moderne Küche Komfortable Deckenhöhe Wartungsgebäude mit sicherem Eingang Premium-Viertel, ideal für Wohnen oder Investitionen Ort: Ben Yehuda und Ben Gurion Boulevard Ecke Nur wenige Gehminuten vom Meer, der Promenade und dem Gordon Pool In der Nähe von Dizengoff: Cafés, Restaurants, Supermärkte, Geschäfte und Bars Nahe beim Transport, Radwege und Grünflächen Straßenbahn bald betriebsbereit auf der Straße funktioniert fast abgeschlossen Ruhige Nachbarschaft während im Herzen des dynamischen Stadtlebens

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
