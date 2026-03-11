  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  Wohnquartier Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Wohnquartier Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Chadera, Israel
von
$730,455
;
10
ID: 34076
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui bietet exklusiv eine hervorragende 5-Zimmer-Wohnung, ruhig und hell in einem schönen Steinhaus! Eigenschaften: - Eine große renovierte Wohnung von 5 Zimmern von 120 m2, - Schöne Küche, - Komfortables Wohnzimmer mit schönem Buchtfenster, - Sonnenterrasse von 12 m2 südöstlich, - Parental-Suite, 3 weitere Zimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt 2 Badezimmer, 2 Toiletten, - Ja. Im vierten Stock, ruhig im Innenhof, - 2 Aufzüge, - Gas-Wasser-Heizanlage, - Niedrige Lasten! - Parkplatz. Luxus-Gebäude, raffiniert, gepflegt, in der Nähe des neuen Sportkomplexes Holmes, Einkaufszentrum, Ecopark und Straßen 6 und 9. Nur wenige Gehminuten von Einkaufszentren, Schulen, Kindergärten und Eco Park entfernt. Ausgezeichnetes Wohnprojekt oder Mietinvestition! Ein unglaublicher Preis! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
