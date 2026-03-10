  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion

Wohnquartier Bonne occasion

Aschkelon, Israel
von
$438,900
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34753
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 4 Stk neu Zentrales Viertel Afrika Auf den Wunschzettel

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Dans un bel immeuble
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Wohnviertel Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$438,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$1,00M
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen