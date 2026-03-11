Wohnquartier Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Immobilienprogramm von 3 Zimmern in Ashdod – Lieferung in 26 Monaten
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt im Herzen von Ashdod, im Bau, mit Lieferung in nur 26 Monaten geplant. Diese neue hochkarätige Residenz liegt auf 8 Etagen und genießt eine privilegierte Lage: in der Nähe des großen Olympischen Pools, des neuen Ashdod Stadions, der Geschäfte, der Synagogen, der Schulen und der Verkehrsmittel. Das Meer und seine Strände sind nur 5 Minuten mit dem Auto entfernt.
Wir bieten 3 Zimmer-Appartements, perfekt für optimalen Komfort ausgelegt:
Geräumiger Balkon
Mamad (safe room)
Klimaanlage
Privatparkplatz im Keller
Zwei Lifte mit einem von Shabbat
Das Programm verführt auch mit seinem außergewöhnlichen Zahlungsplan:
5% bei Vertragsunterzeichnung: 114 500 ILS (etwa 28 250 Euro)
5% in 6 Monaten: 114 500 ILS (ca. 28 250 Euro)
Die Bilanz bei Schlüssellieferung in 26 Monaten
Alles ohne Interesse oder Indexierung – eine seltene Gelegenheit auf dem israelischen Immobilienmarkt.
Preise von 290 000 ILS (etwa 565 000 EUR).
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, in einem der dynamischsten und vielversprechendsten Viertel von Ashdod zu werden. Für weitere Informationen, Pläne und Verfügbarkeit kontaktieren Sie uns jetzt.
Aschdod, Israel
