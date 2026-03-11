  1. Realting.com
Wohnquartier Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$4,389
;
5
ID: 34528
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Rashi, 109

Über den Komplex

Français Français
Im Herzen des gesuchten Stadtteils Mekor Baruch von Jerusalem bietet diese geräumige Wohnung von 110 m2 eine komfortable und friedliche Wohnumgebung, ideal für eine Familie. Im 3. Stock mit Aufzug gelegen, genießt es eine schöne Helligkeit und eine ruhige Atmosphäre. Die Wohnung besteht aus 5 gut eingerichteten Zimmern, darunter eine Master-Suite, eine funktionale unabhängige Küche mit direktem Zugang zu einer angenehmen Terrasse von 8 m2, perfekt für tägliche Mahlzeiten. Die Räume sind großzügig und praktisch, in einem geeigneten Zustand, der eine sofortige Installation ermöglicht. Eine seltene Immobilie zu vermieten, kombinieren Oberfläche, Komfort und zentrale Lage. Rashi Street 109, Jerusalem Miete : 14000 Sofort verfügbar

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnquartier Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Wohnviertel Exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$554,895
AUSSCHUSS Blick auf das Meer Erste Linie zum Meer kleines Gebäude von 3 Etagen Ferienwohnung 3 Zimmer 60m2 + 20m2 Terrasse sehr gutes Produkt für eine Alya gegenüber dem Meer oder Investitionen in lange thermische oder rbnb
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer e…
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
