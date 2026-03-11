  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe penthouse entre le parc et la mer

Wohnquartier Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Penthouse bietet einen 360-Grad-Anblick auf die Stadt. Die Wohnung ist komplett möbliert und für Ihren Komfort ausgelegt. Mamad, Lift, 2 Parkplätze und Keller.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$896,610
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,555
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$583,110
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
??? Verkaufen in Ashkelon – Superb 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim!?????????? ?? 8. Etage???? Unbefugte Sicht????️ Geräumig und hell Eine tolle Gelegenheit in einer der gefragtesten Viertel der Stadt! ✅ 4 Stück gut angeordnet ✅ Hoher Stock mit offenem und beruhigendem Blick ✅ Neubau, s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen