  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare

Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
;
6
ID: 34188
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Über den Komplex

Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 • 12 m2 Dekoriert mit Raffinesse eines Innenarchitekten, jedes Detail wurde entworfen, um Eleganz, Komfort und Moderne zu kombinieren. Großes Gebäude: • 24/7 Wache • Schwimmbad • Sportraum 4 Parkplätze 2 Keller Eine seltene Immobilie auf dem Markt, für eine Klientel, die Prestige, Raum und eine außergewöhnliche Lage in Tel Aviv suchen. Englisch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$893,475
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre von Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und …
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Zum Verkauf – Superb 3-Zimmer-Wohnung im Süden von Bat Yam Ideale Lage im Süden von Bat Yam, in einem kürzlich renovierten Gebäude. Voll renovierte Wohnung, perfekt für Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Merkmale der Wohnung : • 3 moderne…
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen S…
