  4. Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Aviv, Israel
$4,98M
ID: 34660
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

Eines der privatsten und elegantsten Gebäude im Herzen der Stadt. Im 4. Stock auf 5. Details zum Objekt: 180 m2 auf einer Ebene + zwei Balkone von je 5 m2 3 Schlafzimmer + ein Büro 3 Toiletten und 2 Bäder 2 Standard Tiefgaragenstellplätze + Stauraum Option für zusätzlichen Parkplatz Eine wunderschön gestaltete und komplett renovierte Wohnung mit: Offene Betondecken Voll ausgestattete Küche Armani Italia Inland Venetian Stores Bodenheizung Smart Home Elektrosystem Benutzerdefinierte Zimmerei und integrierte Lagerung in der gesamten Wohnung

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000…
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stock Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad) 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang…
