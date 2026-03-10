  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
;
4
ID: 34854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Izhak Elhanan, 8

Über den Komplex

Français Français
LOOKEN - UNSERE WISSENSCHAFT - HIGH-GAME APPARTMENT 4 TEILE MIT PARKEN UND TERRASS Fläche: 135 m2 + Terrasse von 12 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer, 3 Toiletten Möbliert (Option ohne Möbel) 1 Parkplatz Meerblick Luxustour mit allen Annehmlichkeiten: Spa, Fitnessraum, Schwimmbad, 24-Stunden-Sicherheit Preis: NIS 30 000 Miteigentumsgebühr: NIS 3.800

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
