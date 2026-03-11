Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem
Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem
Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der besten Bauherren Israels.
Ein ikonisches Architekturprojekt, das Moderne, Eleganz und Gelassenheit kombiniert, im Herzen einer grünen Umgebung und einer einzigartigen Atmosphäre, die Jerusalem einzigartig ist.
Eine exklusive Wohnumgebung
Atmen Sie tief ein und lassen Sie sich vom zeitlosen Charme der Heiligen Stadt getragen werden.
Auf der einen Seite einen atemberaubenden Panoramablick; auf der anderen, eine erfrischende Brise und die Ruhe der Höhen des Heiligen Landes.
Das Projekt umfasst einen 31-stöckigen Wohnturm sowie zwei Boutique-Gebäude, die ein hochwertiges und funktionales Wohnerlebnis bieten, das die Erwartungen von Familien, Investoren und Liebhabern von Jerusalem erfüllt.
Eine ideale und vernetzte Umgebung
Der Komplex integriert sich harmonisch in die bestehende Nachbarschaft und umfasst:
6 Dunams des Landschaftsparks mit Freizeitgärten
Fußgänger- und Radwege
Zwei Synagogen
Direkter Zugang zu leichten Straßenbahnen und israelischen Zügen
Schnelle Verbindung zum Begin-Austausch und dem Highway 16 von Jerusalem ins Zentrum des Landes
Eine echte Allianz zwischen Qualität des städtischen Lebens, der Natur und der Gemeinschaft.
Dienstleistungen und Ausstattung
Luxuriöse Eingangshalle
31-stöckiges Gebäude
Business Fair
Sicherheitsposten 24/7
Voll ausgestattetes Fitnessstudio
Typologie der Wohnungen
• 3 Zimmer: 81 m2 + 9 m2 Balkon
• 4 Zimmer: 108 m2 + 11m2 Balkon
• 5 Zimmer: 130 m2 + 13 m2 Balkon
Jerusalem, Israel
