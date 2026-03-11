  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Aschdod, Israel
von
$705,375
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34721
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Yakinton

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen – 4 Zimmerwohnung in Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Ausgezeichnete Wohnung von 122 m2 Brutto (93 m2 Netto) mit Balkon von 8,5 m2, befindet sich im 6. Stock eines letzten und gesuchten Wohnsitz (3 Jahre nur). Westliche Orientierung, bietet eine schöne Helligkeit am Nachmittag Moderne Residenz mit 3 Aufzügen, darunter einer von Shabbat Vollklimatisiertes Apartment Parkplatz inklusive Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und der Synagoge. Außergewöhnlicher Preis: 2.250.000 statt 2.400.000. Eine echte Gelegenheit, perfekt für eine Investition oder zu leben dort auf einer täglichen Basis.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aschdod, Israel
von
$780,615
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Aschdod, Israel
von
$705,375
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Superb 3 Zimmer – ca. 70 m2 gut optimiert Mamad + Balkon 8 m2 (Kalm, Grün) 1. Stock hell auf 5 – intimes Geschäft Gebäude Architektursanierung – High-End-Oberflächen Semel Küche – VRF Klimaanlage – benutzerdefinierte Zimmer Neueste TAMA-Projekt: Aufzug, Roboterparkplatz, renovierte Gemeins…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen