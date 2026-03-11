  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
;
7
ID: 34452
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater Lift direkt in der Wohnung ankommen Private Parkplätze inklusive 3. Stock – 70 m2 Wohnfläche 3 Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (Mamad) 2 Badezimmer + WC 2 kleine Terrassen 4. Stock – 32 m2 Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche Schöne Terrasse von 45 m2, ideal für Empfänge und Momente der Entspannung Ein seltenes Anwesen im Herzen von Tel Avivs begehrtesten Küstengebiet, ideal für eine Hauptresidenz oder High-End-Fuß-to-Erde.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
