  4. Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Chadera, Israel
von
$717,915
;
10
ID: 34348
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2, - 17. Stock auf 19, - Super Terrasse von 40 m2, - Blick auf den Ecopark, - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer, - Eine stilvolle, maßgeschneiderte Küche, - Drei schöne Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine Master-Suite mit integriertem Ankleideraum, - 2 Badezimmer, 2 Toiletten, - Shabat aufsteigend, - Klimaanlage, elektrische Rollläden, - Höhle, Parkplatz. In der Nähe des Einkaufszentrums, der Schulen und des schnellen Zugangs zu den Straßen 2, 4 und 6. Wie auch immer, ein kleines Juwel zu einem unglaublichen Preis! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

