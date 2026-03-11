  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Majestueux 5 pieces a ashdod

Wohnquartier Majestueux 5 pieces a ashdod

Aschdod, Israel
von
$1,00M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shimon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Majestic 5 Zimmer in Ashdod "Youd Bet", sehr geräumige 160m2 mit 20m2 Terrasse gegenüber dem Park. Luxus-Residenz in der Nähe von Geschäften, Park, Schulen, Synagogen, Transportmittel. Seltenes Produkt zum Verkauf

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Majestueux 5 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnisc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen