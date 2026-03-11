  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

von
ID: 34716
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zahal

Über den Komplex

Zu Verkaufen – Außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung in Ashdod, Residence Dimri Diese 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 12. Stock von Ashdods begehrtester Residenz und verführt Sie mit ihren Volumina, Lage und atemberaubendem Meerblick. Mit einer beeindruckenden Fläche von 148 m2, mit einer Terrasse von 15 m2 zum Meer, bietet diese Unterkunft eine helle, geräumige und elegante Wohnumgebung. Es verfügt über ein großzügiges Wohnzimmer, eine offene Küche, drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, ein mamad (Safe-Zimmer), eine Klimaanlage und einen privaten Parkplatz. Die Dimri Residenz bietet erstklassige Dienstleistungen: herrliches Schwimmbad, Sauna, modernes Fitnessstudio, verbesserte Sicherheit und gepflegte Gemeinschaftsräume. Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Transport und ein paar Minuten von den Stränden. Ein seltenes Gut auf dem Markt. Besuch nur nach Vereinbarung.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude, Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + Balkon 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), hohe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$815,100
a Agamim, Penthouse 5 Zimmer mit 130 m2 Wohnfläche + 70 m2 Terrasse. kleines Gebäude mit 2 Besitzern zu machen. sehr investierte Penthouse, Pergola von 60 m2 komplett elektrisch. Keller und 2 Parkplätze. sehr nettes Geschäft
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
