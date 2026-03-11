  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Wohnquartier A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Chadera, Israel
von
$658,350
;
10
ID: 34072
ID: 34072
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein 4-Zimmer-Wohnung (3 Schlafzimmer) von 107 m2, - Ja. Im 4. Stock mit Shabbat Aufzug, - Ein schöner Wohnraum mit Blick auf eine sonnige Terrasse von ca. 12 m2, - Eine schöne moderne und Designküche mit viel Stauraum für das Wohnzimmer geöffnet, - Eine Master-Suite mit eigenem Bad, - 2 weitere Kinderzimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt: 2 Badezimmer und 2 Toiletten, - Klimaanlage, Home Automation System, - Ja. Zusätzlich: ein privater Keller, - Tiefgarage! Die Wohnung befindet sich in einer sehr hochstehenden Residenz, mit einem privaten Außenbereich, einer großen, luxuriösen Lobby und einem ausgestatteten Fitnessraum! Was ist mit seiner Lage? Ideal! Über dem Beth 'Habad-Franophon, der französischen Bäckerei "Le Moulin Doré", nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Mixx, den Gängen, den Bussen, etwa 10/15 Autominuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein sehr hochwertiges Produkt! Ein ausgezeichnetes Produkt für Heim- oder Mietinvestitionen! Schnell zu ergreifen! Worauf wartest du? Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

