  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34215
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
** Erstaunliche Gelegenheit für nur 8 Tage* (Unterschrift bis 31/12/2025) 4-Zimmer-Wohnung ideal für Familien! Boulevard Nordau, Old North????? *RAYK Group Quality Project* Exklusiv?????? ✨ 116 m2 Wohnfläche ✨ Sonnenterrasse von 10 m2 ✨ 4 Stücke mit optimalem Layout ✨ Privater Parkplatz mit Roboter ✨ Nord-West-Ausrichtung *** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Wohnviertel Maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$15,68M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 70m2 auf der gleichen Ebene im 5. Stock mit Aufzug, der direkt in der Wohnung ankommt. Schöne Aussicht auf die Wohnung, sehr großes Buchtfenster, sehr hell und ruhig nur wenige Schritte von der Habim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Gebäude und Wohnung von 4 neuen Zimmern. im 2. Stock sehr hell mit einer südwestlichen Ausrichtung. Impasse in der Nähe der Kikar Hamedina
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen