  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
$1,19M
5
ID: 34708
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 m…
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$573,705
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und an…
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE
