  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34639
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 Wache, Schwimmbad Preis: 10.500.000 Shekel Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$717,915
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$893,475
In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex bestehend aus 10 6-stöckigen Gebäuden, jedes Gebäude enthält nur 15 Wohnungen. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,58M
Dieses Penthouse stellt den ultimativen Luxus in Tel Aviv dar und bietet eine harmonische Mischung aus anspruchsvollem Design und privilegierter Lage. In einer ruhigen Straße in der Nähe von Kikar HaMedina gelegen, bietet diese Residenz einen einfachen Zugang zu lebhaften Cafés, Kindergärten…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen