  Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Israel
$827,640
8
ID: 34297
Standort

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  Stadt
    Ramat Gan
  Adresse
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

Über den Komplex

Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmittelbarer Nähe des Wirtschaftszentrums Israels. Ramat Gan ist die Heimat des größten Geschäftsviertels des Landes, der Tel Aviv Stock Exchange (Boursea District), wo die Hauptbanken, Versicherungsgesellschaften und internationale Geschäftstürme liegen. Die Stadt wächst, angetrieben von zahlreichen städtischen Erneuerungsprojekten (Tama 38, Pinoui Binoui) und High-End-Residenz. Dank seiner großzügigen Grünflächen, wie dem Ramat Gan National Park, seiner modernen Infrastruktur und seiner direkten Anbindung an die Hauptachsen (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway) bietet die Stadt eine ideale Wohnumgebung für diejenigen, die Komfort, Nähe und Rentabilität suchen. DAS PROJEKT – UZIEL 13–15 Das Uziel 13–15 ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das von Kardan Nadlan entwickelt wurde, einem der größten Entwickler Israels. Dieses Programm besteht aus einem Luxusturm und zwei Boutique-Gebäuden, die zeitgenössisches Design, großzügige Mengen und High-End-Finishs kombinieren. Die Apartments von 2 bis 5 Zimmern sowie Mini-Penthouses und Penthouses verfügen über große Terrassen mit offenem Blick auf den Gush Dan. Dank seiner strategischen Lage hat das Projekt direkten Zugang zur Straßenbahn und zu den wichtigsten Straßen, die Tel-Aviv, Givatayim und Petah Tikva verbinden. STRENGTHEN DES PROJEKTS • Zentrale und ruhige Lage im Herzen von Ramat Gan • Sofortige Nähe zur Straßenbahn und Hauptachsen • Moderne Architektur und modernes Design (Holz und Grün) • Design-Lobby, ausgestatteter Fitnessraum und luxuriöse Oberflächen • Blick auf den Gush Dan • Helle Apartments mit großen Terrassen • Hochrangige technische Spezifikationen ZAHLUNGEN • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 80% vier Monate vor Lieferung • Ohne kablan alavat (Lohnpromotor) • Box-Index: 3% pro Jahr kumulativ, unterstützt durch den Promotor

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$827,640
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubender Blick auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Das Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und das Mamad verwandelt sich in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen u…
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000…
