  4. Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
;
3
ID: 34644
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

Über den Komplex

EXCLUSIVE BEST TOWER???? VERKAUFEN LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien für unvergleichlichen Komfort. Merkmale der Wohnung : 75 m2 2,5 Zimmer, darunter ein großes Wohnzimmer Schöne natürliche Licht Parkplatz inklusive Speicherplatz Oberflächen und Luxusmaterialien Der Turm bietet einen beeindruckenden Komplex mit: Schwimmbad Fitnesscenter Zimmer mit Pool Sporthalle Spa Instandhaltung des Gebäudes: 2500 nis pro Monat Arnona: 900 alle 2 Monate Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, in einem der exklusivsten Türme von Tel Aviv zu leben, mit dem Komfort und Eleganz, die Sie verdienen. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und planen Sie einen Besuch! Premium Immobilien

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

