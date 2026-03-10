  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Wohnquartier Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Aschkelon, Israel
$695,970
10
ID: 34846
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Français Français
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

