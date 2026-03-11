Wohnquartier Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von der Küste entfernt, ist die Verkörperung moderner Luxus- und Architekturqualität.
Diese sorgfältig gestaltete Residenz, die vom berühmten Architekten Orly Shrem entworfen wurde, erstreckt sich über drei Ebenen und bietet 330 m2 Wohnfläche auf einem 320 m2 Grundstück. Jedes Detail spiegelt ein erstklassiges Design und Funktionalität wider, von kundenspezifischer Küche bis hin zur fortschrittlichen Fujitsu VRF-Klimaanlage, Smart Home-Technologie und Fußbodenheizung.
Ein eleganter privater Aufzug verbindet alle Stockwerke, während die Fenster vom Boden bis zur Decke in reichlich natürliches Licht in wunderschön eingerichteten Innenräumen lassen. Draußen genießen Sie einen ruhigen privaten Pool von 35 m2 und die Bequemlichkeit von zwei privaten Parkplätzen.
Hauptmerkmale:
– 330 m2 luxuriöser Wohnraum
– Land von 320 m2
– Privater Pool von 35 m2
– Designküche
– Smart Home System
– Aufzug
– Fußbodenheizung
– Zwei Parkplätze
Diese außergewöhnliche Villa bietet eine seltene Kombination aus zeitlosem Design und modernem Komfort – alles nur wenige Gehminuten vom Mittelmeer entfernt.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
