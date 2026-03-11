  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Wohnquartier Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Wohnquartier Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Herzliya, Israel
von
$7,52M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34065
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Wingate

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von der Küste entfernt, ist die Verkörperung moderner Luxus- und Architekturqualität. Diese sorgfältig gestaltete Residenz, die vom berühmten Architekten Orly Shrem entworfen wurde, erstreckt sich über drei Ebenen und bietet 330 m2 Wohnfläche auf einem 320 m2 Grundstück. Jedes Detail spiegelt ein erstklassiges Design und Funktionalität wider, von kundenspezifischer Küche bis hin zur fortschrittlichen Fujitsu VRF-Klimaanlage, Smart Home-Technologie und Fußbodenheizung. Ein eleganter privater Aufzug verbindet alle Stockwerke, während die Fenster vom Boden bis zur Decke in reichlich natürliches Licht in wunderschön eingerichteten Innenräumen lassen. Draußen genießen Sie einen ruhigen privaten Pool von 35 m2 und die Bequemlichkeit von zwei privaten Parkplätzen. Hauptmerkmale: – 330 m2 luxuriöser Wohnraum – Land von 320 m2 – Privater Pool von 35 m2 – Designküche – Smart Home System – Aufzug – Fußbodenheizung – Zwei Parkplätze Diese außergewöhnliche Villa bietet eine seltene Kombination aus zeitlosem Design und modernem Komfort – alles nur wenige Gehminuten vom Mittelmeer entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$904,134
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$940,500
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
im Stadtviertel, in einem luxuriösen Gebäude mit Jacuzzi und Sauna Gartengrundstück von Innenarchitekt 5 Stück, Meerblick, privater Pool außergewöhnlich
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,21M
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen