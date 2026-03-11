  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
;
2
ID: 34498
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. 50m2+15m2 Terrasse Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Ideales Format für schnell drehende Mietinvestitionen. Unterschiedliche Vorteile: ✔ Sporthalle ✔ Pilates Studio ✔ Spielraum ✔ Dachboden mit Jacuzzi ✔ Dynamische städtische Umwelt Warum hier investieren? • 2–3 Stück Typologie = am meisten gesuchtes Produkt Strategische Lage im israelischen Wirtschaftsgebiet Moderne Residenz mit Dienstleistungen = langfristige Bewertung Ein Immobilienvermögen, das zwischen Mietertrag und Mehrwertpotenzial ausgewogen ist. Rate Raster und Simulationen auf Anfrage

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Klassifiziertes Gebäude in einer ruhigen und grünen Straße Einzigartige Wohnung mit dem authentischen Charakter von Jerusalem: hohe Decken, hell und geräumig 1. Stock, • 3 Stück + Zwischengeschoss • ca. 60 m2 • 1 Badezimmer • Unmöbliert, außer Kühlschrank, Herd, Backofen und Kleiderschrank
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
4-Zimmer-Wohnung in der Stadt mit Meerblick alle Zimmer. Keller, Parkplatz, mamad, 2 Aufzüge sehr viel hat nicht zu verbergen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
