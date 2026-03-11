Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zu verkaufen, 2-Zimmer-Wohnung in einer zentralen und gesuchten Gegend von Tel Aviv,
In der Nähe von Geschäften, Cafés und Transport.
Wohnung von 50 m2 im 2. Stock (hoch 2. Stock) in einem kürzlichen Gebäude ca. 5 Jahre.
Das Apartment verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), ein helles Wohnzimmer und ein funktionales Layout.
Es verfügt über eine 27,5 m2 große Terrasse mit einem echten Außenbereich. Zwei Orientierungen (West und Süd) bieten eine ausgezeichnete Helligkeit.
Ein Parkplatz vervollständigt die Unterkunft.
Die Umwelt ist dynamisch, Wohnen und geschätzt für ihre Lebensqualität und Investitionen. Angeforderter Preis: 3.900.000.
