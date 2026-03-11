  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
;
8
ID: 34450
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 77

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen, 2-Zimmer-Wohnung in einer zentralen und gesuchten Gegend von Tel Aviv, In der Nähe von Geschäften, Cafés und Transport. Wohnung von 50 m2 im 2. Stock (hoch 2. Stock) in einem kürzlichen Gebäude ca. 5 Jahre. Das Apartment verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), ein helles Wohnzimmer und ein funktionales Layout. Es verfügt über eine 27,5 m2 große Terrasse mit einem echten Außenbereich. Zwei Orientierungen (West und Süd) bieten eine ausgezeichnete Helligkeit. Ein Parkplatz vervollständigt die Unterkunft. Die Umwelt ist dynamisch, Wohnen und geschätzt für ihre Lebensqualität und Investitionen. Angeforderter Preis: 3.900.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

